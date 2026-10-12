PKK/KCK, Irak’ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre PKK/KCK , Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yer alan Baze sahasındaki Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isim 4 barınma alanını 8 Ekim itibarıyla boşalttı. Alanların boşaltılmasının, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi süreci kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Güvenlik kaynakları, bölgedeki istikrarı sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen sürecin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

SÜRECİN SONRAKİ AŞAMASI

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sona ermesinin ardından sürecin ilerleyen aşamalarında, yasadan yararlanarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının toplumsal uzlaşı sürecine dahil edilmesi hedefleniyor. Eğitim ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda uygulanacak bütünleşik programlarla örgüt mensuplarının topluma entegrasyonunun sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

KALICI İÇ BARIŞ HEDEFİ

Yürütülen çalışmalarla Türkiye'de iç barışın kalıcı hale getirilmesinin amaçlandığı belirtilirken, Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimlerinin barış ve huzur içinde bir arada yaşamasının hedeflendiği vurgulandı. Güvenlik kaynakları, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik adımların süreceğini bildirdi.