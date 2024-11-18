PKK’nın sözde gençlik yapılanması’na operasyon… 10 hain yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı istihbarat şube müdürlüğü polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik önemli tespitler yaptı. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması'nın talimatlarıyla; 27 Ekim'de Esenyurt İlçesinde pankart asan, 4 Kasım'da Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde korsan gösteri yürüyüşü yapan, 8 Kasım'da Bağcılar İlçesi Fatih Mahallesi 1750 Sokak'ta korsan gösteri yürüyüşü düzenleyen ve Beyoğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi Babadağ Sokak üzerinde bulunan Beyoğlu Belediyesi Yenişehir Semt Konağı'na molotof kokteyli atarak saldıran ve korsan gösteri düzenleyen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.

Aynı kişilerin 10 Kasım'da Sancaktepe İlçesi Sarıgazi Erdal Sokak'ta bölücü terör örgütü PKK lehine slogan attıkları ve havai fişek patlatarak korsan gösteride bulundukları da saptandı. İstanbul'un dört ilçesinde ve Kars İli'nde düzenlenen operasyonlarda söz konusu olaylara karışan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda yasaklı yayınlar, örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.