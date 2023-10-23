Plastik kürek silah sayıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Boğalar Mahallesi'nde 3 Ekim 2022 tarihinde Hasan Türkmen, iddiaya göre arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartışıp, av tüfeği ile yengesi Döne Türkmen'i öldürmüştü. Olayın ardından kaçan Hasan Türkmen, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta av tüfeği ile kendisine ateş ederek intihar etmişti. Olayda, hayatını kaybeden Döne Türkmen'in oğlu Bayram Türkmen'in, intihar eden Hasan Türkmen'in annesi Fatma Türkmen tarafından plastik kürekle darp edildiği ayrıca oğluna evden silah almasını söyleyip Döne'yi öldürmesini istediği bu yüzden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp dava açılmıştı. Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada tutuklu yargılanan 65 yaşındaki Fatma Türkmen suçlamaları reddederken, olayda kendi oğlunu da kaybettiğini Bayram'ın kendisine sopayla saldırdığını ileri sürmüştü. Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesinde 5.duruşmada da suçlamaları reddeden 65 yaşındaki Fatma Türkmen için karar çıktı.

Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatma Türkmen, avukatları Bülent Demen ve Hilmi Sak ile mağdur Bayram Türkmen ve avukatı Hüseyin Sağlam katıldı. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını okurken öldürme olayının faili Hasan Türkmen'in yengesi Döne'ye "Seni öldüreceğim" diyerek öldürme iradesini ortaya koymasından sonra anne Fatma Türkmen'in oğlu Hasan'a Döne'yi öldürmesini söyleyerek, Hasan'ın elinden silah varken Fatma Türkmen'in de Bayram'ı silahtan sayılan kürekle darp edip müdahale etmesini engelleyerek, öldürme suçuna işlemeye teşvik ettiği, suçun işlenmesi hususunda yol gösterdiği, "kasten öldürme suçuna " yardım etme suçunu Bayram'ı silahtan sayılan kürekle basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralamak suretiyle silahla basit yaralama suçunu işlediğini ölen Döne'ye yönelik eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

SADECE AYIRMAYA ÇALIŞTIM

Aylardır tutuklu bulunan cinayet işleyip intihar eden Hasan Türkmen'in annesi tutuklu sanık Fatma Türkmen, mahkemedeki son savunmasında, "Ben suçsuzum. İki amca oğlu dövüştü. Ben ayırdım. Oğlum Hasan içeriye kaçtı. Arkasından Bayram kaçtı. Ben Bayram'ın elindeki silahı düşürdüm. Silah yere düştükten sonra Bayram'a buradan git dedi. Bunun üzerine Bayram, beni çekmeye başladı. Bana "vurma" diye, telefonla videoda konuşmaya başladı. Ben başka bir şey yapmadım. Sadece ayırmaya çalıştım. Hasan'a kesinlikle git silahı al bu kadını vur gibi bir şey söylemedim. Ben ayrıca Hasan'ın evden silahı alıp geldiğini de görmedim. Döne'nin de orada olduğunu görmedim. Sadece Döne'nin eli sopalı olarak yere yıkıldığını gördüm. Benim gördüklerim bundan ibarettir. Ben daha sonrasında da Ambulansa haber verdim. Hasan, ambulansı tüfek ile bekledi. Cenazenin başına yaklaştırmamış. Hasan bu sırada kaçmış. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşlıyım. Suçum yoktur. Oğlum ile Döne'nin katili Bayram'dır. Beni telefon ile video çekenler, Songül ve Bayram'dır. Aynı zamanda Bayram silah ile hem video çekip, hem de evime saldırmıştır. Döne, olay sırasında evindeydi. Ben Döne'yi görmedim. Oğlumun acısını bile yaşayamadan suçsuz yere tutuklandım." dedi.

AVUKATLAR AĞIR TAHRİK UYGULANMASINI İSTEDİ

Tutuklu sanık Fatma Türkmen'in avukatları Bülent Demen ve Hilmi Sak, olayın Fatma Türkmen'in arazisi içinde gerçekleştiğin, olay günü bir elinizde telefon, bir elinizde silahtan sayılacak bir şey araziye giren bütün aile var. Fatma siz bize niye saldırıyorsunuz diyor?. Bayram, ayırmak yerine eline taş alıp, sopa alıp, telefonu da çıkararak olayı ateşliyor. Aslında bu olayda, Bayram'da yaralamadan dolayı sanık olacaktı. Hasan annesine sopa ile saldırıldığını görüyor. Önceden aralarında husumet olduğu için gidip evden silahı alıyor. Döne yaralandıktan sonra Hasan kaçıyor. Ambulans ve Jandarma aranıyor. Görevliler olay yerinde müdahale edemiyor. Yaklaşık yarım saat müdahale ettirmeyen bir ekip var. Bu kişinin de Fatma Türkmen olmadığı çok açıktır. Hasan neden korkarak intihar etti. Ya da Hasan nasıl öldü. Bunların da araştırılması gerekmektedir. Fatma Türkmen, Bayram'ın elinde bulunan taşı düşürmeye çalışıyor. Karşı taraf, konut dokunulmazlığını ihlal etmiştir. Onların saldırdıkları ortadadır. Sanığın yaşı düşünüldüğünde karşı taraftaki kişilerin fiziki yapıları da düşünüldüğünde Bayram'ın fiziki yapısı Fatma 'nın fiziki yapısından üstündür. Fatma sadece kendisini savunmuştur. Döne'nin Bayram ile birlikte elinde bulunan taş ve sopa ile Fatma'yı dövdüğü sabittir. Dosyada birçok şüphe mevcuttur. Hasan vurmuş, öldürmüş. Fatma'nın bir eyleminin olmadığı açıktır. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandılar.

İNDİRİME GİDİLDİ

Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesi, Fatma Türkmen'in cinayete neden olan ve intihar eden Hasan Türkmen'i, yengesi Döne Türkmen'i kasten öldürme suçunda suç işlemeye teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek, işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım ettiği anlaşılmakla kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği, bu nedenle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Fatma Türkmen'in Döne'ye yönelik eyleminde Hasan'ın eylemine yardım eden olarak katıldığından 18 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme heyeti, ilk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştiği belirlenemediğinden tutuklu sanık lehine değerlendirerek, indirim yapılarak 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluğunun devamına karar verdi. Tutuklu sanık avukatları dosyadaki delillerle Fatma Türkmen için, İstinaf Mahkemesine başvuracaklarını ve tahliyesini isteyeceklerini kaydettiler.