Poker koltuğunda kanlı infaz! Hüseyin kurşun yağmuruna tutuldu: Cinayet zanlısı 3 Türk her yerde aranıyor!

HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırganın 26 yaşındaki Sinan Öğel olduğunu belirledi. Ancak Öğel'e bir türlü ulaşılamadı. Polis, şimdi ilk saldırı ile bu infaz arasındaki bağlantıyı araştırıyor, bir taraftan da Öğel'i arıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör