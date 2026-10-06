Poker koltuğunda kanlı infaz! Hüseyin kurşun yağmuruna tutuldu: Cinayet zanlısı 3 Türk her yerde aranıyor!

Korkunç infaz, aslında adeta "geliyorum" dedi. Olayların ilki 11 Ağustos gecesi yaşandı. Otto-Hue-Straße'de bulunan çay salonunun önüne park ederek kafeye girmeye hazırlanan 62 yaşındaki bir adam, iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araca yaklaşan iki saldırgan, sürücü koltuğunda oturan yaşlı adama kurşun yağdırdı. İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan adam, koltuğun altına saklanarak şans eseri bu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İKİ KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, ateş edenler saldırganlardan birinin kimliğini tespit etmeye başardı. Ateş eden saldırganın 18 Mart 2006'da Kırıkkale doğumlu Mehmet Bora Koçak, olduğu tespit edildi. Diğer saldırganın ismi ise henüz tespit edilemedi.
KAFEYE TEKRAR SALDIRDILAR
Polis, olayın faili oldukları belirlenen iki Türk'ü her yerde ararken, dün kafeye vahşi bir saldırı daha gerçekleştirildi. Gece 03.00 sıralarında kafeden içeriye giren saldırgan, masada poker oynayan müşterilere doğru silahını peş peşe ateşledi ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
9 KURŞUN İSABET ETTİ
Bölgeye kısa sürede polis ve sağlık görevlileri sevk edilirken; vücuduna 9 kurşun isabet eden Lübnan vatandaşı 39 yaşında Hüseyin D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan iki kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
HER YERDE ARANIYOR
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırganın 26 yaşındaki Sinan Öğel olduğunu belirledi. Ancak Öğel'e bir türlü ulaşılamadı. Polis, şimdi ilk saldırı ile bu infaz arasındaki bağlantıyı araştırıyor, bir taraftan da Öğel'i arıyor.