Poker masasındaki kanlı infazın arkasından suç örgütü çıktı! Aynı cadde üzerinde dehşet zinciri: Önce kurşunlu ardından bombalı saldırı!

AYNI CADDE ÜZERİNDE BOMBALI DEHŞET

Kanlı kafe baskınından sadece 11 gün sonra yeniden sahneye çıkan çete, bu kez gözünü aynı cadde üzerindeki bir seyahat acentesine dikti.17 Ekim günü sabah saat 06.00 sıralarında Otto-Hue-Straße'de bulunan ve İsmail G.'ye ait olan iş yerinin girişine bırakılan patlayıcı büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak iş yerinin camları ve kapısı parçalandı, binada binlerce euroluk maddi hasar meydana geldi.