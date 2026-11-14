Poker masasındaki kanlı infazın arkasından suç örgütü çıktı! Aynı cadde üzerinde dehşet zinciri: Önce kurşunlu ardından bombalı saldırı!

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Marl şehrinde 6 Ekim 2026 tarihinde yaşanan korkunç infaz, aslında aylar öncesinden adeta "Geliyorum" dedi. İddiaya göre Otto-Hue-Straße'de bulunan çay salonu ve çevresindeki Türklere ait işletmeler, uzun süredir yeni nesil suç örgütlerinin kıskacındaydı.
İLK SALDIRIDAN KOLTUĞUN ALTINA SAKLANARAK KURTULDU
Kanlı hesaplaşmanın ilk fişeği;11 Ağustos günü ateşlendi. Kafenin önüne aracını park eden 62 yaşındaki bir adam, iki saldırganın silahlı pususuna düştü. Araca yaklaşan saldırganlar, sürücü koltuğunda oturan adama kurşun yağdırdı. Güvenlik gerekçesiyle kimliği gizli tutulan adam, koltuğun altına saklanarak mutlak bir ölümden şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırganlar ise gecenin karanlığında olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
İKİNCİ SALDIRIDA POKER MASASINA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Polisin başlattığı soruşturma sürerken aynı kafe bu kez çok daha kanlı bir baskına sahne oldu. 6 Ekim günü gece 03.00 sıralarında mekâna dalan silahlı bir saldırgan, masada poker oynayan müşterilerin üzerine adeta kurşun yağdırdı ve izini kaybettirdi.
9 KURŞUN İSABET ETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde vücuduna dokuz kurşun isabet eden 39 yaşındaki Hüseyin D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırıda ağır yaralanan iki kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
AYNI CADDE ÜZERİNDE BOMBALI DEHŞET
Kanlı kafe baskınından sadece 11 gün sonra yeniden sahneye çıkan çete, bu kez gözünü aynı cadde üzerindeki bir seyahat acentesine dikti.17 Ekim günü sabah saat 06.00 sıralarında Otto-Hue-Straße'de bulunan ve İsmail G.'ye ait olan iş yerinin girişine bırakılan patlayıcı büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak iş yerinin camları ve kapısı parçalandı, binada binlerce euroluk maddi hasar meydana geldi.
SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ
Aynı cadde üzerinde art arda yaşanan bu üç kanlı eylem üzerine alarma geçen Alman polisi, özel bir soruşturma ekibi kurarak saldırılar arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı. Yapılan teknik takip ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, saldırıların aynı haraç ve suç ağı tarafından organize edildiği ortaya çıkarıldı. Polis, hem seyahat acentesi önüne bomba bırakan şüphelinin görüntülerini yayımladı hem de kanlı kafe baskınına karışan tetikçilerin kimliklerini tek tek deşifre etti.
ÖNCE STUTGARD, ARDINDAN MACARİSTAN
Kimlik tespitinin ardından düğmeye basan güvenlik güçleri, poker masasında 39 yaşındaki Hüseyin D.'yi 9 kurşunla infaz edip üç kişiyi ağır yaralayan çete üyelerinin peşine düştü. İlk olarak 11 Ağustos'taki ilk silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Bora Koçak ve suç ortağı Stuttgart'ta düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren Alman polisi, hakkında "silahlı ve tehlikeli" uyarısıyla arama kararı çıkardığı 25 yaşındaki firari şüpheli Sinan Öğel'in de yurt dışına kaçtığını belirledi. Uluslararası takip sonucunda izi sürülen şüpheli, saklandığı Macaristan'da yakalandı.
Bombalı saldırının failini yakalamaya yönelik operasyonların ise çok yönlü sürdüğü bildirildi.