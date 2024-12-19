Polat ve Doğu için 1 yıl hapis istendi

Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu hakkında, bir eğlence mekanındaki görüntüleri üzerine "hayasızca hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Polat, Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlediği partide kız kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. Sosyal medyada infial olan video sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Polat ve Doğu hakkında 21 Ekim'de re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan abla kardeş ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. Polat ve Doğu'nun "Hayasızca hareketler" suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede eylemin Türk toplumuna uymadığı vurgulandı.