Polatlar’ın ardından gözler onlara çevrildi! Külçe altınlarla şov yapmıştı: Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık suçlaması

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun da aralarından bulunduğu 18 kişinin, 4 ayrı suçtan yargılandığı dava gündemden düşmüyor. Polat'ların tutuklanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Fenomenler sosyal medya hesaplarında temizliğe giderken daha yakın bir takiple attıkları her adım incelenmeye başlandı. O fenomenlerden biri olan Nevre Bilem bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Onlarca kişi "Nevra Bilem bizi dolandırdı" diyerek suç duyurusunda bulundu.