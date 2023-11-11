Giriş Tarihi: 11.11.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 07:40

Şoke eden yeni gelişme! Dilan Polat - Sıla Doğu kardeşler sabıkalı çıktı! Ertelenmiş cezalarını da yatacaklar...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun da aralarından bulunduğu 18 kişinin, 4 ayrı suçtan yargılandığı dava gündemden düşmüyor. Yeni detaylar şoke etmeye devam ediyor. Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun sahip oldukları güzellik merkezinde diplomaları olmadıkları halde tabip unvanı kullandıkları gerekçesiyle 2020 yılında yargılandıkları ortaya çıktı. Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun ertelenen cezasının olduğu ortaya çıktı. Şuan yargılandıkları davada suçları kesinleşirse onu da yatacaklar...