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Giriş Tarihi: 11.11.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 07:40

Şoke eden yeni gelişme! Dilan Polat - Sıla Doğu kardeşler sabıkalı çıktı! Ertelenmiş cezalarını da yatacaklar...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun da aralarından bulunduğu 18 kişinin, 4 ayrı suçtan yargılandığı dava gündemden düşmüyor. Yeni detaylar şoke etmeye devam ediyor. Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun sahip oldukları güzellik merkezinde diplomaları olmadıkları halde tabip unvanı kullandıkları gerekçesiyle 2020 yılında yargılandıkları ortaya çıktı. Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun ertelenen cezasının olduğu ortaya çıktı. Şuan yargılandıkları davada suçları kesinleşirse onu da yatacaklar...

ARZU KAYA
Şoke eden yeni gelişme! Dilan Polat - Sıla Doğu kardeşler sabıkalı çıktı! Ertelenmiş cezalarını da yatacaklar...

ERTELENEN CEZALARI ORTAYA ÇIKTI!

Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun mahkemeden ceza aldıkları ortaya çıktı.

Şoke eden yeni gelişme! Dilan Polat - Sıla Doğu kardeşler sabıkalı çıktı! Ertelenmiş cezalarını da yatacaklar...

İHBARLA DENETİM YAPILDI, 8 YIL HAPİS TALEBİ
Dava süreci 2019 yılında CİMER'e yapılan bir ihbarla başladı. Dilan Polat'ın Ataşehir'de faaliyet gösteren Dilan Polat Estetik Güzellik isimli işyerinde usulsüz işlemler yapıldığı belirtildi. Şikayet üzerine Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü güzellik merkezine denetime gitti.

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Şoke eden yeni gelişme! Dilan Polat - Sıla Doğu kardeşler sabıkalı çıktı! Ertelenmiş cezalarını da yatacaklar...

Müşterilere, yetkileri olmadıkları halde tıbbi müdahalede bulundukları, güzellik merkezinde yetkisiz şekilde sağlık hizmeti sunulmasına izin verildiği tespit edildi. Bu amaçla kullanılan cihazlar ve ilaçlar da bulunurken alınan bilirkişi raporunda merkezin işletmecisi olan şüphelilerin suç işlediği belirtildi.

Şoke eden yeni gelişme! Dilan Polat - Sıla Doğu kardeşler sabıkalı çıktı! Ertelenmiş cezalarını da yatacaklar...

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında "ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma" ve "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şoke eden yeni gelişme! Dilan Polat - Sıla Doğu kardeşler sabıkalı çıktı! Ertelenmiş cezalarını da yatacaklar...

AYLIK GELİRLERİ 30 BİN
İlk iki duruşmaya katılmayan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkardı. 2020 yılının kasım ayında hakim karşısına çıkan Dilan Polat kimlik tespitinde güzellik merkezi işlettiğini ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Sıla Doğu ise güzellik merkezinde çalıştığını ve aylık gelirinin ablası gibi 30 bin lira olduğunu belirtti.

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