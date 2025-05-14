Polenlerden korunun sağlığınızdan olmayın

Baharın gelişiyle doğa canlanırken, hızla çoğalan ve yayılan polenler, sağlığınızı tehdit ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Ölmez, bahar aylarında ortaya çıkan polenlerin insan salığına etkisini ve alerjik reaksiyonları azaltacak çözümleri SABAH'a anlattı. Doç. Dr. Ölmez, "Çapları 10-100 mikron arasında olduğundan burun ve solunum yollarına kolaylıkla girer. Özellikle çam, zeytin, kavak ve çayır otlarının polenleri alerji kaynağıdır. İlkbaharla birlikte havada daha fazla bulunurlar. Bu da alerjisi olan insanlarda semptomların artmasına sebep olur. Bahar döneminde hastaların yüzde 60'ında burun tıkanıklığı, göz yaşarması, hapşırık ve baş ağrısı şikayetlerini artırır. Alerjik astım atakları da bu dönemlerde yüzde 30 artar. Korunmak için ise, sabah saatlerinde camların kapalı olması, polen yoğunluğunun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması, eve gelince kıyafetlerin değiştirilmesi ve duş alınması gerekir" dedi.