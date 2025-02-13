Poligonda intihara teşebbüse kalktı! Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı

Ankara'da bir poliganda borçlarından dolayı intihar girişiminde bulunan M.Ü., eline aldığı silahı kafasına dayayıp hayatına son vermek istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri ve müzakere ekibi, saniyelerin bile hayati önem taşıdığı müdahalede M.Ü. ikna ederek olası bir faciayı önledi.

Başkent Ankara'da bir poligonda yaşanan intihar girişimi ekipleri alarma geçirdi. Atış yapmak için silah alan M.Ü (28), aniden kafasına silah dayayarak intihar edeceğini söyledi. Panik yaşayan poligon çalışanları durumu hemen 112'ye bildirdi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibiyle birlikte Özel Harekat ekipleri sevk edildi. İlk olarak çevrede güvenlik önlemleri alınırken, poligon içerisindeki M.Ü.ile iletişim kurabilmesi için bir müzakereci görevlendirildi.

MÜZAKERE EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Poligonun içerisine giren Özel Harekat polisleri, herhangi bir olumsuz duruma karşı tetikte beklerken, müzakereci şahsı ikna etmeye çalıştı. Uzun süren müzakerelerin ardından şahıs, silahını teslim ederek teslim oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ

Poligonun dışında hazır bekleyen sağlık ekipleri, teslim alınan M.Ü. ilk müdahaleyi yaptı. M.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.