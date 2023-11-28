Polis 21 güvenlik kamerasından 195 saat görüntüyü inceleyerek yakaladı

Kaza, 18 Ekim'de Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki bir otomobil, trafik ışıklarında su satan Ali Eker'e çarpıp, kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Eker, başını asfalt zemine çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eker, 16 Kasım'da hayatını kaybetti.

"YOLUMA DEVAM ETTİM"

Kazayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bulvardaki 21 güvenlik kamerasından 195 saat görüntüyü inceledi. Çalışmada Eker'e çarpıp, kaçan sürücünün Bilal D. olduğunu tespit etti. Daha önce "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan kaydı bulunan Bilal D., adresinde gözaltına alındı. Tutuklanan Bilal D.'nin ifadesinde, "Yan aynama birinin çarptığını fark ettim. Bir şey olmadığını düşünerek, yoluma devam ettim" dediği öğrenildi.

EN AĞIR CEZA VERİLSİN

Oğluyla birlikte yaşayan anne Kibar Yılmaz, yakalanan sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Oğlunun fotoğraflarını elinden düşürmeyen acılı anne, "Oğluma çarpıp durmamış. Çevredekiler yardım edip yoldan geçen ambulansı çevirip hastaneye götürmüşler. Kazadan sonra beyninden hasar aldı. Yoğun bakımdaki tedavisinden sonra hayatını kaybetti. Yavrumu benden koparan sürücü cezalandırılsın" diyerek gözyaşı döktü.