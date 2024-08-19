Polis abladan büyük destek

Erzincan'da hayalinin polis olmak olduğunu söyleyen küçük çocuğa Trafik polisi olan polis abladan sevindiren destek geldi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ablasına "Ben de büyüyünce polis olacağım" diyen bir çocuğa, hayallerine giden yolda destek verildi. Polis ablası ile birlikte yaya geçinde duran ve sürücüleri yönlendiren çocuğun sevinci çevredekilerin beğenisini alırken duygulu anlar yaşandı. Ardından polis memuru abla ve çocuk fotoğraf çekilerek yaşanan samimi anları ölümsüzleştirdiler. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından o anlara ilişkin fotoğraflar paylaşılarak, "Bu vatanın senin gibi polisi seven bu işe gönül veren bireylere" ihtiyaç var" notu bıraktı.