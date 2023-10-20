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Giriş Tarihi: 20.10.2023 04:17

Polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan şüpheli kaçtı

Maltepe'de devriye gezen polis aracına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralanırken hafriyat kamyonu şoförü aracı ile beraber olay yerinden kaçtı. Sürücünün kaçarken çok sayıda araca hasar verdiği öğrenildi.

DHA
Polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan şüpheli kaçtı

Olay, saat 02.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşak üzerinde gece devriyesinde olan polis aracına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpma sonucu aracın içerisinde bulunan 2 polis memuru ağır yaralandı.

POLİSLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırdı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, hafriyat kamyonu sürücüsünün aracı ile beraber kaçtığı sırada çevrede bulunan çok sayıda araca da hasar verdiği öğrenildi. Ekipler, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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Polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan şüpheli kaçtı
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