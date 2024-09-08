Polis çift Çorum’daki kazada hayatını kaybetti, 2 çocukları yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ankara-Samsun kara yolu, Çiftlik Köyü yakınlarında kaza meydana geldi. Polis Memuru Kahraman Kudu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan rögar kapağına çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte Jandarma ekipleri de sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Kahraman Kudu (51) ile eşi Filiz Kudu (46) hayatını kaybederken, çocukları Elif Su Kudu (8) ve Berin Su Kudu (6) yaralandı. Yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru çiftin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Kahraman Kudu'nun Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nde, eşi Filiz Kudu'nun ise Giresun Valiliğinde görevli polis memurları oldukları öğrenildi.