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Giriş Tarihi: 20.5.2025 01:34

Polis ekiplerinin dikkati ortaya çıkardı! Bariyerlere sıkışmış halde bulundu

Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki otoban bağlantı yolunda, bölge trafik devriye ekiplerinin dikkati sayesinde, bariyerlere sıkıştırılmış halde terk edilmiş bir motosiklet bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan bölge trafik ekipleri, yaptıkları detaylı araştırma sonucunda motosikletin sahibine kısa sürede ulaşırken, şahsın motosikleti otoparktan teslim alacağı öğrenildi.

İHA
Polis ekiplerinin dikkati ortaya çıkardı! Bariyerlere sıkışmış halde bulundu

Olay, Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerindeki otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede devriye gezen trafik ekipleri, bariyerlere sıkışmış şekilde bir motosiklet olduğunu fark etti.

MOTOSİKLET İNCELEME ALINDI

Olay yerinde trafik güvenliğini alan ekipler, daha sonra motosikleti incelemeye aldı. İlk bakışta kazaya karıştığı sanılan ve plakasız olduğu tespit edilen motosikletin, çevresinde ise herhangi bir kişi bulunamadı. Yapılan incelemede, motosikletin bariyerlerden geçirilmek istenildiği ancak başarılı olunamayınca olay yerinde bırakıldığı düşünülürken, ekiplerin dikkati sayesinde muhafaza altına alınan plakasız motosiklet, çekici marifetiyle otoparka çekildi.

OTOPARKTAN TESLİM ALACAK

Olayla ilgili inceleme başlatan bölge trafik ekipleri, yaptıkları detaylı araştırma sonucunda motosikletin sahibine kısa sürede ulaşırken, şahsın motosikleti otoparktan teslim alacağı öğrenildi.

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Polis ekiplerinin dikkati ortaya çıkardı! Bariyerlere sıkışmış halde bulundu
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