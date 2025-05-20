Polis ekiplerinin dikkati ortaya çıkardı! Bariyerlere sıkışmış halde bulundu

MOTOSİKLET İNCELEME ALINDI

Olay yerinde trafik güvenliğini alan ekipler, daha sonra motosikleti incelemeye aldı. İlk bakışta kazaya karıştığı sanılan ve plakasız olduğu tespit edilen motosikletin, çevresinde ise herhangi bir kişi bulunamadı. Yapılan incelemede, motosikletin bariyerlerden geçirilmek istenildiği ancak başarılı olunamayınca olay yerinde bırakıldığı düşünülürken, ekiplerin dikkati sayesinde muhafaza altına alınan plakasız motosiklet, çekici marifetiyle otoparka çekildi.