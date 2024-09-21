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Giriş Tarihi: 21.9.2024 18:31 Son Güncelleme: 21.9.2024 19:00

Polis, Heimlich manevrası ile vatandaşın canını kurtardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi girişinde nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne müdahale ederek hayata tutunmasını sağladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Polis, Heimlich manevrası ile vatandaşın canını kurtardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi önünde gece saat 00.10 sularında Koruma Polislerinden Gökhan Dağkıran, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti.

Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören Koruma Polisi anında müdahale etti. Taksi şoförünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan Polis memuru Dağkıran, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı.

Polis, zamanında müdahale ile sürücünün hayata tutunmasını sağladı.

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Polis, Heimlich manevrası ile vatandaşın canını kurtardı
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