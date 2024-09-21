Polis, Heimlich manevrası ile vatandaşın canını kurtardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi önünde gece saat 00.10 sularında Koruma Polislerinden Gökhan Dağkıran, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti.

Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören Koruma Polisi anında müdahale etti. Taksi şoförünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan Polis memuru Dağkıran, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı.

Polis, zamanında müdahale ile sürücünün hayata tutunmasını sağladı.