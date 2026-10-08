Polis katilinin suç dosyası kabarık

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Karacaören mevkiinde önceki gün gece saatlerinde polis ekiplerinin durdurduğu araçtan inen Yusuf Eray Tekalan, polis memuru Ahmet Türkoğlu'na silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Türkoğlu, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tekalan ise saldırının hemen ardından silahla başına ateş ederek kendisini vurdu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından araçta bulunan diğer şüpheliler bölgeden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu araç kısa sürede tespit edildi ve içerisindeki Yasin Aydaş ile Arif Aydaş gözaltına alındı.



Şehit polis Ahmet Türkoğlu

İKİ ŞÜPHELİNİN DE KAYDI VAR

Yapılan incelemede Arif Aydaş'ın geçmişinde taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma ve silah kanununa muhalefet kapsamında adli olay kayıtları bulunduğu, Yasin Aydaş'ın ise otodan hırsızlık ve silah kanununa muhalefet kapsamında kaydının olduğu belirlendi. Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden Yusuf Eray Tekalan'ın da geçmişinde tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi çok sayıda adli olay kaydı bulunduğu öğrenildi.

ŞEHİT POLİSE VEDA

Şehit Polis Memuru Ahmet Türkoğlu (37) için Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Türkoğlu, Çubuk Camiikebir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ağılcık Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. Sena SAYIN/SABAH