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Giriş Tarihi: 14.6.2024 09:57 Son Güncelleme: 14.6.2024 10:13

Polis kurban satıcılarını dolandırıcılara karşı uyardı

Adana’da polis, Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış alanlarında hayvan sahiplerini dolandırıcılık ve sahte para konusu hakkında bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Polis kurban satıcılarını dolandırıcılara karşı uyardı

Adana'da polis, Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış alanlarında hayvan sahiplerini dolandırıcılık ve sahte para konusu hakkında bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kurban pazarını ziyaret eden Toplum Destekli Polislik, Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığa karşı uyardı. Dağıttıkları broşür ve anlattıkları bilgilerle esnafı dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte banknotları anlama yöntemlerini aktardı. Her yıl Kurban Bayramı döneminde birçok sahte para dolandırıcılığı ihbarı geldiğini belirten ekipler, esnafları, satış sonrası müşterilerden aldıkları paraları, vakit kaybetmeden bankaya yatırmaları konusunda da uyardı. Esnaflar ise polisin uyarılarını dikkate alacaklarını belirterek, çalışmadan dolayı Adana Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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Polis kurban satıcılarını dolandırıcılara karşı uyardı
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