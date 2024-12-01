Polis memuru alacak verecek kavgasında dehşet saçtı 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Çekmeköy'de bir polis memuru, para anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı inşaat şirketi sahip ve çalışanlarına kurşun yağdırdı, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay, dün saat 18.55'te, Ekşioğlu Mahallesi Kur'an Kursu Caddesi'nde meydana geldi.Sabri EkşiEdinilen bilgiye göre, H.Ş. isimli polis memuru geçmişte yaşanan ev alma konusundaki fiyat anlaşmazlığı nedeniyle inşaat firması sahibi Sabri Ekşi, oğlu Yusuf Ali Ekşi, Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka'ya, tartışma sonrası büyüyen kavgada silahıyla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yusuf Ali EkşiEkiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Sabri Ekşi ile oğlu Yusuf Ali Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Emirhan Furkan Ekşi ile Orhan Uka ise hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından hayatını kaybeden baba-oğulun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede, H.Ş. ile Yusuf Ali Ekşi arasında ev satın alma konusunda para anlaşmazlığı bulunduğu, birbirlerinden davacı oldukları tespit edildi. Polis, kaçan H.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.