Polis memuru Mehmet Sıddık Temel’in öldürüldüğü saldırıda kan donduran detaylar: Sık lan buna deyip…

'TELEFONU KIRINCA TARTIŞMA ÇIKMIŞ'

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. 'Okan' lakaplı S.S. ile M.K. arasındaki alacak meselesine Mesut Akgül'ün aracılık yaptığı belirtildi. Olay günü Mesut Akgül'ün İzmir'de yaşayan Enis İnal ile görüşerek bir araya geldiği, buluşmaya İnal'ın davetiyle Muhammed Gönüldaş ve Umut Şahin Gönüldaş'ın da katıldığı ifade edildi. Tarafların bir türkü evinde buluştuğu Mehmet Sıddık Temel'in de aynı masada olduğunun altı çizildi. Daha sonra ekibin bir tekel bayiye gittiği, burada Akgül'ün telefonla S.S.'yi aradığı ve tansiyonun yükseldiği, bu sırada Akgül'ün Temel'in cep telefonunu yere çarparak kırdığı iddianamede yer aldı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Akgül'ün, yanındaki Cihat Pekgöz'e dönerek 'Sık lan buna' dediği ve Pekgöz'ün de Temel'e 6 el ateş ettiği belirtildi. Pekgöz'ün, Temel'i hedef aldığı ancak market sahibi Ünal Öz'ü de öldürebileceği ihtimalini gözeterek ateş ettiğine vurgu yapıldı.