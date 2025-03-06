Polis memuru Mehmet Sıddık Temel’in öldürüldüğü saldırıda kan donduran detaylar: 'Sık lan buna' deyip... | Video 06.03.2025 | 16:43 İzmir'in Çiğli ilçesinde tekel bayide çıkan tartışmada, izinli polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in (50) hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan Cihat Pekgöz, Enis İnal, Mesut Akgül, Muhammed Gönüldaş, Umut Şahin Gönüldaş hakkında ayrı ayrı müebbet ve 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sanıklardan Akgül'ün, Temel'in telefonunu yere fırlattığı, ikili arasında tartışma çıktığı, Akgün'ün yanındaki Cihat Pekgöz'e dönerek, 'Sık lan buna' dediği ve polis memurunun vurulduğu iddianamede yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen yıl 28 Ekim'de saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü içki satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişiler ile işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve olay günü istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu. Temel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobillerle kaçtı. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sıddık Temel, kurtarılamadı. Temel'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsini ardından gönderildiği memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

7 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiği, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp, kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi.

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; markete dışarıdan tabancayla ateş edildiği, sokaktaki silah sesini duyan bir kadının panikle koştuğu, şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı görüldü. Adliyeye sevk edilen Cihat Pekgöz, Enis İnal, Mesut Akgül, Muhammed Gönüldaş, Umut Şahin Gönüldaş tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'TELEFONU KIRINCA TARTIŞMA ÇIKMIŞ'

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. 'Okan' lakaplı S.S. ile M.K. arasındaki alacak meselesine Mesut Akgül'ün aracılık yaptığı belirtildi. Olay günü Mesut Akgül'ün İzmir'de yaşayan Enis İnal ile görüşerek bir araya geldiği, buluşmaya İnal'ın davetiyle Muhammed Gönüldaş ve Umut Şahin Gönüldaş'ın da katıldığı ifade edildi. Tarafların bir türkü evinde buluştuğu Mehmet Sıddık Temel'in de aynı masada olduğunun altı çizildi. Daha sonra ekibin bir tekel bayiye gittiği, burada Akgül'ün telefonla S.S.'yi aradığı ve tansiyonun yükseldiği, bu sırada Akgül'ün Temel'in cep telefonunu yere çarparak kırdığı iddianamede yer aldı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Akgül'ün, yanındaki Cihat Pekgöz'e dönerek 'Sık lan buna' dediği ve Pekgöz'ün de Temel'e 6 el ateş ettiği belirtildi. Pekgöz'ün, Temel'i hedef aldığı ancak market sahibi Ünal Öz'ü de öldürebileceği ihtimalini gözeterek ateş ettiğine vurgu yapıldı.

'SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI'

İddianamede, sanıkların olayın ardından Akgül'e ait oto galeriye gittikleri araçlarının plakalarını değiştirerek kaçışlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarının altı çizildi. Akgül'ün, Umut Şahin aracılığıyla Soma'ya gittiği, Silopi'de sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandığı iddianamede yer aldı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tüm tutuklu sanıklar için ayrı ayrı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, iş yeri sahibi Öz yönünden 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, Karşıyaka 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.