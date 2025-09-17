Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yunus polisi olarak görev yapan 28 yaşındaki Polis Memuru Talha Uluadaoğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Ankara-Zonguldak kara yolunda seyir halinde olan motosiklet, Dorukhan Tüneli mevkisinde kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü Talha Uluadaoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç polisin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Uluadaoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Mengen İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden polis memurunun ölümü, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.