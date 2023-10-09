Haberler Yaşam Haberleri Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 9.10.2023 20:15 Son Güncelleme: 9.10.2023 20:22

Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükçekmece'de silahlı kavga ihbarına giden polis memuru Cihat Ermiş’i silahla vurarak şehit eden Muhammet Çorak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 32 ayrı suçtan kaydı bulunan 20 yaşındaki şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde "Husumetlilerim var onlar zannettim" dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti. Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi. Evdeki Muhammet Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söylediği öne sürüldü.

SUÇ MAKİNASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

32 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, Taksirle yaralama 1, Uyuşturucu 12, Silahlı kanunlara muhalefet 5, Kasten yaralama 8 Hırsızlık 3, Tehdit 1, Motosiklet hırsızlığı 1 ve Yağma 1 olmak üzere çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in oldu! CHP'de işler iyice karıştı
İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Bilanço ağırlaşıyor! İsrail-Gazze’de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze (Hamas) savaşı son durum
AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
Burak Yılmaz'dan Milli Takım itirafı!
Siyonist beslemesi fetvacılar!
İsrail Gazze'yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!
Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar
CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat: Oy için İBB'de delegeler işe alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA