Polis müdürü Ahmet Sula: “Bütün Mesele Fark Etmek ve Fark Ettirmek”

Şırnak Üniversitesi Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcıları Emine Akbaş ve Yılmaz İpek'in yanı sıra emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleşti. Ahmet Sula'nın, stand-up gösterisi, şiir, müzik ve video sunumlarıyla zenginleştirdiği "İnsana Yolculuk" adlı sunumu, emniyet mensupları tarafından büyük bir ilgi ve takdirle izlendi.

"İNSANLIK UMUDU BİZİZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sula, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Tek derdimiz fark ettirmek. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş'ın tensipleriyle bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız sadece ülkemiz ve coğrafyamız için değil, tüm insanlık için farkındalık yaratmak. İnsanlık zor günlerden geçiyor ve biz, millet olarak bu süreçte insanlığın umudu olmalıyız. Bu umudu da cefakâr polis teşkilatımızla birlikte artıracağız. Bu yüzden il il, gece gündüz demeden dolaşıyoruz. Personelimiz bunu fazlasıyla hak ediyor; milletimiz bunu hak ediyor."

"ŞIRNAK BİZİM İÇİN ÖZEL BİR YER"

Şırnak'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Sula, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şırnak, ulaşımı ve coğrafyası gereği kolay bir yer değil, ancak tarihi ve manevi anlamda benim için çok kıymetli. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Polis teşkilatı olarak yemin ettiğimiz milletimize hizmet ederken, bu hizmetin kalitesini nasıl artırabileceğimizi düşünüyoruz. Önce personelimizin, ardından ailelerinin ve milletimizin bilinçli farkındalığını artırmak için buradayız. Bugün burada olduğuma değdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Fark edelim ve fark ettirelim."

Ahmet Sula'nın duygusal ve etkileyici sunumu, etkinliğe katılan emniyet mensupları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Motivasyon ve farkındalık adına oldukça verimli geçen bu etkinlik, katılımcılarda derin bir etki bıraktı.