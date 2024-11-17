Polis otosuna EYP ve molotoflu saldırı

İstanbul Bağcılar'da, çöp kontenyerleri ile yolu kapatarak izinsiz gösteri yapan grup polis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotoflu saldırıda bulundu. Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında bir grubun, ellerinde molotofkokteylleri ve EYP'lerle yürüdüğüne ilişkin ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis aracına molotofkokteyli ve EYP atan gruptakiler, ara sokaklara kaçtı. Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı. Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.