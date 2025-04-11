Polise ‘çıplak arama’ ve ‘işkence’ iftirasına sert tepki! Emniyet’ten algılara karşı suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı grupların Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünde polis barikatı önünde sahneye koyduğu "çıplak arama" ve "işkence" iddialarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanarak, ilgili şahısların doktor raporlarında "darp ve cebir izine rastlanmadığı" ve "aktif şikayetlerinin bulunmadığı" ifade edildi.

"KİRLİ ALGI OPERASYONUNA GEÇİT YOK"

Açıklamada, provokasyon amacıyla ortaya atılan bu iddiaların, milletin huzur ve güveninin teminatı olan polis teşkilatına yönelik kirli bir algı operasyonunun parçası olduğu belirtildi. Söz konusu şahısların, avukatları huzurunda verdikleri ifadelerde bu iddiaları dile getirmemiş olmaları da dikkat çekti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Gerçeği yansıtmayan iddiaları gündeme taşıyanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "iftira" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

"BU ALÇAK KAMPANYALARA ASLA GEÇİT VERİLMEYECEKTİR"

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında son olarak, devletin, milletin ve polisin hedef alındığı bu tür karalama kampanyalarına karşı taviz verilmeyeceğinin altı çizildi. Açıklama, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleriyle son buldu.