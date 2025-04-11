Haberler Yaşam Haberleri Polise ‘çıplak arama’ ve ‘işkence’ iftirasına sert tepki! Emniyet’ten algılara karşı suç duyurusu
Giriş Tarihi: 11.4.2025 19:25 Son Güncelleme: 11.4.2025 20:38

Polise ‘çıplak arama’ ve ‘işkence’ iftirasına sert tepki! Emniyet’ten algılara karşı suç duyurusu

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünde bazı grupların polis barikatı önünde ortaya attığı “çıplak arama” ve “işkence” iddialarına Emniyet Genel Müdürlüğü sert tepki gösterdi; halkı yanıltıcı bilgi yayma, devleti ve kurumlarını aşağılama ile iftira suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Polise ‘çıplak arama’ ve ‘işkence’ iftirasına sert tepki! Emniyet’ten algılara karşı suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı grupların Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünde polis barikatı önünde sahneye koyduğu "çıplak arama" ve "işkence" iddialarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanarak, ilgili şahısların doktor raporlarında "darp ve cebir izine rastlanmadığı" ve "aktif şikayetlerinin bulunmadığı" ifade edildi.

"KİRLİ ALGI OPERASYONUNA GEÇİT YOK"

Açıklamada, provokasyon amacıyla ortaya atılan bu iddiaların, milletin huzur ve güveninin teminatı olan polis teşkilatına yönelik kirli bir algı operasyonunun parçası olduğu belirtildi. Söz konusu şahısların, avukatları huzurunda verdikleri ifadelerde bu iddiaları dile getirmemiş olmaları da dikkat çekti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Gerçeği yansıtmayan iddiaları gündeme taşıyanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "iftira" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

"BU ALÇAK KAMPANYALARA ASLA GEÇİT VERİLMEYECEKTİR"

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında son olarak, devletin, milletin ve polisin hedef alındığı bu tür karalama kampanyalarına karşı taviz verilmeyeceğinin altı çizildi. Açıklama, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleriyle son buldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polise ‘çıplak arama’ ve ‘işkence’ iftirasına sert tepki! Emniyet’ten algılara karşı suç duyurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz