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Giriş Tarihi: 17.9.2023 10:45 Son Güncelleme: 17.9.2023 10:47

Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı

Trabzon’da dün gece 22:20 sıralarında Meydan Parkı'nda iki turist arasında tartışma yaşandı. Tartışmada Kuveyt uyruklu turist ile bir vatandaş kavga etti. Çıkan kavgada Türk vatandaş Kuveyt vatandaşına yumruk attı. Kafasından darbe alan turist yere yığıldı. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşı, Kuveyt vatandaşının ”polise mukavemet ettiği” şeklinde yorumlayarak turisti darp ettiği ve gözaltına alınarak hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı

Trabzon kent merkezi meydanında dün saat 22.20 sıralarında meydana gelen olayda iki Arap turist arasında çıkan sözlü tartışmayı polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Olayı, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumlayan bir kişi turiste yumruk atarak yere düşürdü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalabalıktan uzaklaştırılan turistin daha sonra yumrukla yere düşürülmesi görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "16 Eylül 2023 günü saat 22:20 sıralarında Trabzon Kent Meydanında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır. Savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatılıştır. İlimizde turist olarak bulunan misafirimizin tedavisi valiliğimiz takibinde hastanede yapılmakta olup hayati tehlikesi bulunamamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur' ifadelerine yer verildi.

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Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı
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