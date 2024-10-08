Polise saldıran pompacı suç makinesi çıktı

Çankırı'da geçtiğimiz perşembe günü bir akaryakıt istasyonunda özel harekat polisine yumruk atan pompacının çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre akaryakıt istasyonunda çalışan Cihan Ali Ceylan, özel harekat polisine küfür etti. Ceyhan polis memuruna yumruk atarken beraberindeki kişiler de polisi darp etti. Olayın ardından bilgi almak için istasyona gelen özel harekat polislerine yönelik "Sizde mi dayak yemeye geldiniz" diyerek küfürler etti. İki taraf arasında kavga çıktı. Olaya karışan 5 polis memuru açığa alınırken, şüpheli Ceylan'ın ise hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.