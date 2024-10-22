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Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:35 Son Güncelleme: 22.10.2024 14:36

Polisi 7 yerinden bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Konya’da ihbara giden polis memuru Mustafa Topuz’u (28) 7 yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan ve kendisi de vurularak etkisiz hale getirilen Emre Köroğlu (29), hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Köroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Polisi 7 yerinden bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Olay, 13 Ekim günü merkez Selçuklu ilçesi Buhara mahallesi Bayramoğlu caddesi üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Sinir krizi geçiren biri olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekip Emre Köroğlu'nu ikna etmeye çalıştı. Ancak Köroğlu bıçakla polis ekibine saldırdı. Saldırıda polis memuru Mustafa Topuz 7 yerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Köroğlu'da vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memuru ile 40 suç kaydı bulunan Emre Köroğlu hastanede tedavi altına alındı. Köroğlu tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adliye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan yaralı polis memurunun sağlık durumunun da iyiye gittiği belirtildi.

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Polisi 7 yerinden bıçaklayan saldırgan tutuklandı
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