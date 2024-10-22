Polisi 7 yerinden bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Olay, 13 Ekim günü merkez Selçuklu ilçesi Buhara mahallesi Bayramoğlu caddesi üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Sinir krizi geçiren biri olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekip Emre Köroğlu'nu ikna etmeye çalıştı. Ancak Köroğlu bıçakla polis ekibine saldırdı. Saldırıda polis memuru Mustafa Topuz 7 yerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Köroğlu'da vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memuru ile 40 suç kaydı bulunan Emre Köroğlu hastanede tedavi altına alındı. Köroğlu tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adliye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan yaralı polis memurunun sağlık durumunun da iyiye gittiği belirtildi.