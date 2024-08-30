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Giriş Tarihi: 30.8.2024 15:39 Son Güncelleme: 30.8.2024 15:56

Polisi bıçaklayan şahıs tutuklanıp cezaevine gönderildi

İstanbul Esenyurt’ta denetim sırasında polis memuru B.B. ile birlikte iki kişiyi bıçaklayarak yaralayıp kaçan yabancı uyruklu Maher A. Kıskıvrak yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Polisi bıçaklayan şahıs tutuklanıp cezaevine gönderildi

İstanbul Esenyurt'ta saat 19.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde olay meydana geldi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sıkı denetimleri sırasında durdurulacağını fark eden yabancı Maher A. (45), henüz bilinmeyen nedenle yanındaki A.D.'ye bıçakla saldırarak yaraladı. Olayı gören polis memuru B.B. ise saldırgana müdahale etmeye çalıştığı sırada bıçaklandı. Şüpheli, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru B.B. ve A.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından izine ulaşılan şüpheli Maher A. yakalandı.Polis memuru B.B. ile birlikte iki kişiyi yaralayıp kaçan Maher A. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Polisi bıçaklayan şahıs tutuklanıp cezaevine gönderildi
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