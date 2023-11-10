Haberler Yaşam Haberleri Polisi ezip kaçmak istedi! Kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 10.11.2023 05:28

Polisi ezip kaçmak istedi! Kıskıvrak yakalandı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kendisini durdurmak isteyen polise otomobiliyle çarpıp kaçmak istedi. Şahıs, aracın lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Olayda polis memuru yaralanırken hükümlü üzerindeki ruhsatsız tabancayla “Balyoz” timine yakalandı

İHA
Polisi ezip kaçmak istedi! Kıskıvrak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan devriye ekiplerine bağlı "Balyoz" timi polisleri, uyuşturucu satın almak ve kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümmet Taylan S.'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Ümmet Taylan S. polislerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla bir polis memuruna çarpıp ayağının üzerinden geçti.

Bu sırada yaralanan polis memurunun ekip arkadaşları, söz konusu şüphelinin aracının lastiklerine tabancayla ateş ederek kaçmasının önüne geçti. Sürücü Ümmet Taylan S. ile yolcu konumundaki S.Ö. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Sürücü Ümmet Taylan S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Söz konusu hükümlü Ümmet Taylan S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs, yağma" gibi çeşitli suçlardan 20 adet, yolcu konumdaki S.Ö.'nün de "Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah taşıma" gibi suçlardan 11 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi.

Hükümlü Taylan S. ve yolcu konumundaki kişi S.Ö. polis merkezine götürüldü.

Yaralı polis memuru ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da ilk mağlubiyetini yaşadı! Temsilcimiz, Ludogorets’e boyun eğdi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yahudi lobisinden Katil İsrail'e destek eylemine katılana 250 dolar!
Son dakika! Beyaz Saray: İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş Bodo/Glimt karşısında ağır yaralı! Kara Kartal Avrupa'ya veda etti
İşte AYM’nin tartışmalı kararları: Selahattin Demirtaş için de hak ihlali demişti!
Arnavutluk Meclisinde sis bombası şoku! Göz gözü görmedi
Film değil gerçek! Güney Kore'de bir robot adamı böyle öldürdü...
Dünyaca ünlü çocuk yıldız ölü bulundu! Rehabilitasyon merkezindeyken...
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisi ezip kaçmak istedi! Kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA