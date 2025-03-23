Polisi şehit eden sürücüye müebbet

Samsun'da karıştığı kaza sonrası kaçarken kendisini durdurmak isteyen polise çarparak şehit olmasına yol açan alkollü sürücü Özgür Boztürk, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Samsun'un Havza ilçesinde 5 Mart 2024'te meydana geldi. Özgür Boztürk, aracıyla Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı. Olay polise haber verildi. Havza ilçesinde yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Orhan Mutlu (46), kaçan aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan Özgür Boztürk, bu kez aracıyla yaya polis memuru Mutlu'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşen polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu. Polis aracında bulunan aynı yerde görevli polis memuru Ali Suat Vanlı da hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan araç sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücünün 1.86 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü Özgür Boztürk hakkında Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İddianamede, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği hususunda tereddüt bulunmadığından "kamu görevlisini görevinden dolayı öldürmek" suçunu işlediği kanaatine varıldığı kaydedildi. Sanık Boztürk, "Ben kimseye bilerek çarpmadım" diyerek kendini savundu. Mahkeme, suçun olası kastla işlendiği gerekçesiyle tutuklu sanık Özgür Boztürk'ü müebbet hapis cezasına çarptırdı.