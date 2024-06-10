Polisin dikkati sayesinde yakalandı: Yapay zeka ile kopyaya suçüstü

2 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi.

YKS sınavında "Yapay zeka" ile kopyaya suçüstü! İşte o düzenek | Video

'6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.