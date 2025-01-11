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Giriş Tarihi: 11.1.2025 19:26

Polisin dikkati zehir tacirlerine geçit vermedi: 3 kişi tutuklandı!

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda iki aracın çeşitli yerlerinde yapılan aramalarda toplam 2 bin 292 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Polisin dikkati zehir tacirlerine geçit vermedi: 3 kişi tutuklandı!

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, iki şüpheli araçta arama yapıldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda, bir aracın vites konsolunda, diğerinin ise bagajında toplam 2 bin 292 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.E., T.Ş., Y.G. ve E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Polisin dikkati zehir tacirlerine geçit vermedi: 3 kişi tutuklandı!
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