Polisin düzenlediği operasyonda aranan 305 şahıs yakalandı

Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin hassas, titiz ve takipli çalışmaları sonucunda, özel harekat ve drone destekli yapılan operasyonda, 305 aranan şüpheli yakalanırken, 77'si tutuklandı.

Operasyonda, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs tespit edilen adresinde, saklandığı bazanın altında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 4 parça halinde 650 gram esrar olarak değerlendirilen narkotik madde, çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.