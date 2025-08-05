Polisiz, savcıyız diyerek dolandırmışlardı: 8 kişi kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, telefonla irtibat kurdukları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak güven sağlayan ve bu yöntemle toplam 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.