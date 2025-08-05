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Giriş Tarihi: 5.8.2025 19:18

Polisiz, savcıyız diyerek dolandırmışlardı: 8 kişi kıskıvrak yakalandı!

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları polis ve savcıyız yalanıyla kandırarak toplam 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 şüpheliden 8’i yakalandı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İHA Yaşam
Polisiz, savcıyız diyerek dolandırmışlardı: 8 kişi kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, telefonla irtibat kurdukları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak güven sağlayan ve bu yöntemle toplam 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Samsun merkezli Şanlıurfa, Hatay, Hakkari, Trabzon, Manisa, Muğla ve Bursa illerini kapsayan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

8 şüpheli ise adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

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Polisiz, savcıyız diyerek dolandırmışlardı: 8 kişi kıskıvrak yakalandı!
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