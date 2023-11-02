Polisler sayesinde lösemiyi yenen Yağız polis olmak istiyor

Adana'da lösemi hastasıyken yemeğini ve ilaçlarını sadece çok sevdiği polislerin elinden yiyen Yağız Yıldız (13) hastalığı yenmesinin üzerinden 9 yıl geçti. Şu anda 8'inci sınıf öğrencisi olan Yağız, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında duygularını SABAH'a anlattı. Hedefinin polis olmak olduğunu söyleyen Yıldız, "Televizyonda yayınlanan bir polisiye dizi vardı. Oradaki polis ağabey ve ablalar her zaman çocukların yanındaydı. O dizi sayesinde polis hayranı olmuştum. Çocukken ilaçlardan nefret ediyordum. Polisler her gün evime gelerek bana kahvaltımı yaptırıp daha sonra ilaçlarımı içiriyordu. Polisler sayesinde hastalığımı yendim. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi. Ayrıca baba Sait ve oğlu Yağız Yıldız, 2014 yılında verdikleri bir röportajdan sonra yatak odasının camından el sallayarak verdiği pozun aynısını yıllar sonra tekrar SABAH objektiflerine verdi.

NE YAPTIYSALAR YEMEK YEDİREMEDİLER

Yağız Yıldız, 15 Haziran 2013 günü yüksek ateş şikayetiyle babası Sait Yıldız (46) tarafından hastaneye götürüldü. Burada kan örneği alınan Yıldız'ın değerlerinin düşük olduğu görüldü. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu minik Yağız'ın lösemi (kan kanseri) hastası olduğu belirlendi. Aldıkları haberle yıkılan Yıldız ailesi zaman kaybetmeden çocuklarının tedavisine başladı. Ancak Yağız kemoterapiye karşılık vermedi. Bu arada Yağız Yıldız, yemek yemeyi ve ilaç kullanmayı bıraktı. Aile ne yaptıysa yemek yediremedi ve ilaçlarını içiremedi.

BABANIN RİCASINI VALİ KIRMADI

Baba Yıldız kara kara ne yapacağını düşünürken haberlerde ABD'de lösemi hastası Miles Scott isimli bir çocuğun, "Batman" olmak isteyince San Fransisco Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiğini öğrendi. Baba Yıldız, bunun üzerine oğlunun bir televizyonda yayınlanan polisiye diziyi çok sevdiğini bu nedenle de polislere hayran olduğunu çocuğunun belki eve polis gelirse yemek yiyip ilaç içebileceğini düşünerek Adana Valiliği'ne başvurdu. Dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, hemen Adana Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden görevli polisler küçük Yağız'ın evine gitmesi için görevlendirildi.

BİRİ BAL VERİRKEN DİĞERİ ÇAYINI İÇİRMİŞTİ

Haberi alan Sait Yıldız, sevinçten adeta havalara uçmuş, hemen eve gidip müjdeyi oğluna vermişti. Eve polislerin geleceği öğrenen küçük Yağız duruma çok sevindi. Yemek yemeyip ilaç içmeyen küçük çocuk, eve gelen polislerin telsizini ve kelepçesini alarak oynamaya başlamış bu sırada baba Sait Yıldız'da hemen kahvaltı hazırlamıştı. Yağız, polis ağabeyleriyle sofraya oturarak onlarla birlikte kahvaltı yaptı. Polis ağabeylerinden biri Yağız'a bal verirken diğer polis de çayını içirmişti. Kahvaltı sonra ise Yağız'a ilaçları polislerin elinden içmişti. Polisler 3 öğün eve giderek Yağız'a yemek yedirip ilaçlarını içirdi.

"HAYALİM POLİS OLMAK"

Yaklaşık 1 yıl eve gidip gelen polisler sayesinde moral depolayan Yağız Yıldız, ilaçlarını da düzenli bir şekilde kullanmasının ardından ilik nakline gerek kalmadan hastalığı yenerek eski sağlığına kavuştu. Şimdi Adana Gündoğdu Koleji'nde 8'inci sınıf öğrencisi olan Yağız Yıldız'ın en büyük hayali polis olmak. 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında duygularını SABAH'a anlatan Yıldız, "Televizyonda yayınlanan polisiye dizi vardı. Oradaki polis ağabey ve ablalar her zaman çocukların yanındaydı. O dizi sayesinde polis hayranı olmuştum. Çocukken ilaçlardan nefret ediyordum. Polisler her gün evime gelerek bana kahvaltımı yaptırıp daha sonra ilaçlarımı içiriyordu. Polisler sayesinde hastalığımı yendim. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Bana yardım edildiği gibi çocuklara yardım etmek istiyorum" dedi.

"MİNNETTARIM"

Çok zor dönemler geçirdiklerini söyleyen baba Sait Yıldız ise, "Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürdüğüm yavruma lösemi teşhisi konulunca başımdan aşağıya kaynar sular dökülmüştü. Allah kimsenin başına vermesin. Yağız yemek yemiyor, ilaç içmiyordu. Valilikten ricada bulundum, onlarda olumlu karşıladılar. Her gün polisler eve gelip gitmeye başladı. Yağız polislerin sayesinde yemek yiyip ilaçlarını içerek sağlığına kavuştu. Allah onlardan razı olsun. Şu an burslu olarak kolejde okuyor. Polislere ve eğitimci Dr. Gökhan Gündoğdu'ya minnettarım. Yağız, polis olmak istiyor. İnşallah benim oğlumda diğer çocuklara yardımcı olacak" diye konuştu.

9 YIL SONRA AYNI POZU VERDİLER

Baba Sait ve oğlu Yağız Yıldız, 13 Ocak 2014 tarihinde SABAH'ta "Müjdeyi odasında babasıyla bekliyor" başlıklı özel haber için yatak odasının penceresinden verdikleri pozun aynısını yıllar sonra tekrar SABAH'a verdi. 9 yıl önce küçük bir çocuk olan ve tedavisi yüzünden enfeksiyon kapmaması için ağzına maske takan Yağız, şimdi hastalığı yenmenin mutluluğunu babasına sarılıp gülümseyerek yaşıyor…