Polisleri polis yakalattı

KONYA'da durdurulan otomobilin stepne bölümünde 5 parça halinde 4 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki polis memurları Aydın Çelik (37) ve Samed Taşlı (35) gözaltına alındı. Tutuklanan her iki şüpheli uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını, oraya kimin koyduklarını bilmediklerini ileri sürdü. Ancak uyuşturucunun bulunduğu 43 numara ayakkabı kutusunun Emniyet Genel Müdürlüğü'nce polislere verilen istihkak olduğu, bu ayakkabının da yakın zamanda Samed Taşlı'ya verildiği tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılık her iki polis hakkında da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti.