Polislik önlisans KPSS puanı 2022: POMEM şartları ile KPSS önlisans Polislik taban puanları ve puan türü

Polislik önlisans KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları gündemdeki yerini aldı. 2022 KPSS önlisans sonuçları ardından adaylar araştırmalara başladı. Konuyla ilgili EGM ve PA POMEM şartları 2022 takip edilirken polis alımı da yeni yıl için sorgulananlar arasında. Polislik KPSS önlisans hangi puan türünden alıyor, polis olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir soruları yanıt arıyor. İşte, KPSS önlisans polislik taban puanları 2022…
POLİSLİK ÖNLİSANS KPSS PUAN TÜRÜ
Polis adayları, KPSS önlisans sonuçları sayfasında P3 puan türüne odaklanacak. Polis alımı başvurularında kullanılacak puan türü P3 olacak.
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Önlisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
POLİSLİK KPSS ÖNLİSANS PUANI KAÇ 2022?
Polis alımına başvuruda bulunacak adaylar taban puanlarını sorguluyor. Başvuruda bulunmak için baraj puanı 60 olarak belirlenmiş durumdaydı ancak yeni POMEM şartları farklılık gösterebilir. Bunun için alım ilanı ve tercih aşaması bekleniyor.
Geçen alımlarda şartlar şöyleydi:
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak.
Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.
Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak.
Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.
Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak.
Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.
Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak.
Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak.
Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.
Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.
Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.