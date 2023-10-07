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Giriş Tarihi: 7.10.2023 06:40 Son Güncelleme: 7.10.2023 06:59

Polisten 5 ilde “Beyaz önlük” operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya merkezli İstanbul, Afyon, Bursa ve Mardin olmak üzere 5 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda aralarında doktorlar, medikal firma sahipleri ve tıbbi sekreterlerinde olduğu 20 kişiyi “Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet” suçlaması ile gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında 5 kişi ise emniyetteki ifadesini ardından serbest bırakıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Polisten 5 ilde “Beyaz önlük” operasyonu

KOM ekipleri yaptıkları çalışmada, bağırsak kanseri tedavisi gören hastalara kolostomi torbası ve kolostomi adaptörü temini için kamu hastanesinde görevli doktorlarla irtibatlı olarak rapor çıkarttıkları belirlendi. Medikal firma sahipleri hastanede bu işlemleri yapan doktorlar ve tıbbi sekreterler ile menfaat ilişkisi içerisinde olduklarını belirleyen mali şube ekipleri, SGK' dan bahse konu medikal ürünlerin ödemelerini tahsil ederek vatandaşları dolandırdıkları, ayrıca kamu zararı oluşturdukları tespit edildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI
Yapılan titiz çalışmaların ardından KOM ekipleri. Operasyon kararı aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında suça karışan, özel hastanede görevli 1, kamu hastanelerinde görevli 4 doktor ve 3 sağlık personeli olmak üzere toplam 25 şüpheli şahıs tespit edildi. Antalya merkezli İstanbul, Afyon, Bursa, Mardin illerinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı. 5 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 20 kişinin, "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlaması ile 7 ekim Cumartesi günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Polisten 5 ilde “Beyaz önlük” operasyonu
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