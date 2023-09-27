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Giriş Tarihi: 27.9.2023 14:22 Son Güncelleme: 27.9.2023 14:24

Polisten kaçmak isteyen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Mardin'de dur ihtarına uymayan bir TIR sürücüsü şehir merkezini adeta savaş alanına çevirdi. Polisten kaçan TIR'ı Kızıltepe kavşağında bekleyen polisler, aracın lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Polisten kaçmak isteyen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda polisin arama noktasında durdurumak istedi. TIR sürücüsü aracı ile kaçmak istedi. Polisin olası bir terör saldırısı sonrasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

DUR İHTARINA UYMADI

3 farklı noktada teyakkuza geçen polisler TIR'ı Kızıltepe kavşağında kıstırdı. Burada da araç polisten kaçmak isterken iki araca çarptı. TIR sürücüsü Kızıltepe kavşağında bekleyen polislerin dur ihtarını dinlememekte ısrar edince polis aracı durdurmak için lastiklerine ateş etmek zorunda kaldı.

Burada direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürcüsü orta refüje hareket edemez hale geldi. Araçta bulunan sürücü ile olay yerindeki iki kişi polis ekiplerin olay yerine gelmesi ile etkisiz hale getirildi.

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

TIR'dan inen sürücü kendisini almaya gelen polislere zor anlar yaşatırken, elleri kelepçelenerek polis aracına bindirildi.

TEDİRGİNLİK OLUŞTU

Polisin aracın lastiklerine ateş etmesi yoldan geçen vatandaşlar arasında büyük bir tedirginliğe sebep oldu. Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Polisten kaçmak isteyen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
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