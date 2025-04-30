Polisten tombala operasyonu! Polis “Tombala” dedi

Adana'da bir kahvehaneye gerçekleştirilen tombala operasyonunda 22 kişiye 203 bin 434 TL para cezası uygulanırken, işyeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda tombala kağıtlarının üzerine konulan plastik rakamların yerine cıvata pullarının kullanılması dikkat çekti.

TİKTOK'TA REKLAM

Tiktok'ta tombala çekilişi yapılacağı reklamını gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu öğrenilen kahvehaneye operasyon düzenledi. Ekipler işyeri sahibi B.A.'yı (41) tombala oynatırken suçüstü yakaladı.

RAKAMLARIN YERİNE CIVATA PULU

Ekipler, kahvehanede kumar oynayan 22 kişiye toplam 203 bin 434 TL para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler 91 adet tombala kağıdı, tombala kağıtlarının üzerine konulan plastik rakamların yerine konulan 245 adet cıvata pulları ile birlikte 4 bin 95 TL'ye el koydu. Daha önce de "Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı" tespit edilen kahvehane sahibi B.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.