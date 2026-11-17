İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilgisiz bir tablo ortaya koydu. Polonya ise Romanya'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bosna Hersek ve Romanya deplasmanlarından puansız döndü. Karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.