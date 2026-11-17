İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilgisiz bir tablo ortaya koydu. Polonya ise Romanya'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bosna Hersek ve Romanya deplasmanlarından puansız döndü. Karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Polonya ile İsveç arasındaki mücadele, 17 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Grup aşamasının altıncı ve son hafta karşılaşması A Para ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler 22.45 itibariyle canlı olarak izleyebilecek.
🏆 UEFA Uluslar Ligi'nde günün programı: 🆚 Galler - Portekiz ⏰ 22.45 📺 A Spor 🆚 Danimarka - Norveç ⏰ 22.45 📺 A Haber 🆚 Polonya - İsveç ⏰ 22.45 📺 A Para https://t.co/5r8BB1A2Ht— A Spor (@aspor) November 17, 2026
17 Kasım maçları öncesi B4 Grubu puan durumu:
İsveç: 13 puan
Bosna Hersek: 8 puan
Polonya: 4 puan
Romanya: 3 puan
Polonya, İsveç'i mağlup ederse diğer maçın sonucunu beklemeden üçüncülüğü garantileyecek. Romanya'nın Bosna Hersek'i yenememesi halinde ise Polonya, İsveç karşısında alacağı sonuçtan bağımsız olarak üçüncü sırada kalacak.
Romanya'nın kazanması ve Polonya'nın İsveç karşısında galibiyet alamaması durumunda ise iki takımın sıralaması değişecek. Bu senaryoda Polonya dördüncülüğe gerileyerek B/C Ligi play-off'una katılacak.