POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 32. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl görüntülenir?

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlandı. 335'i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday başvuruda bulundu. 32. dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları 11 Aralık 2024 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı.