POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 32. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl görüntülenir?

Polis olmak isteyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen POMEM Giriş Sınavı başvurularının ardından sonuçlar için araştırmalarını hızlandırdı. 32. dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları 11 Aralık 2024 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. İşte ayrıntılar...
POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlandı. 335'i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday başvuruda bulundu. 32. dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları 11 Aralık 2024 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı.
SONUÇLAR NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden görüntülenebilir.
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SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, 1.900,00 TL (bin dokuz yüz) olan sınav başvuru ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09:00'dan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA'daki "32. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaklardır.