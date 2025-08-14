Haberler Yaşam Haberleri Pompalı tüfekle dehşet saçtı: Eski patronu ile bir müşteriyi yaraladı!
Giriş Tarihi: 14.8.2025 22:33

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: Eski patronu ile bir müşteriyi yaraladı!

Çorum’da daha önce çalıştığı otoparka gelen S.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği işletmeci F.M.A. ile müşteri B.Y., yaralandı.

DHA
Olay, akşam saatlerinde Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak'taki otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce çalıştığı otoparka gelen S.K., uzaktan mesafeden konuştuğu işletme sahibi M.F.A.'ya duvar kenarına sakladığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saçmaların isabet ettiği M.F.A. ile müşteri B.Y. yaralandı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırgan S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

