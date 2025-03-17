Ponpon kuyruklu kızıl tilki drone kamerasına takıldı

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi bölgesinde av arayan kızıl tilki, drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Tilkinin kuyruğunun bir kısmında tüy bulunmazken, diğer kısmında ise kıvrılarak şekil alan tüyler dikkat çekti. Yetkililer tarafından, tilkinin kuyruğundaki hasarın hastalık ya da diğer vahşi hayvanlardan aldığı yaralar nedeniyle oluşmuş olabileceğini tahmin edilirken, özellikle kuyruğun bazı bölgelerinde ki tüylerin eksik olması kuyrukta oluşan hasarın kurt yada köpekleri gibi diğer hayvanların oluşturabileceği belirtildi.