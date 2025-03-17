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Giriş Tarihi: 17.3.2025 11:10 Son Güncelleme: 17.3.2025 11:52

Ponpon kuyruklu kızıl tilki drone kamerasına takıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde avlanan ponpon kuyruklu kızıl tilki drone kamerasıyla  görüntülendi.  Ponpon şeklini andıran  kuyruğu ise  hayvanlar tarafından zarar görmesinden dolayı  oluştuğu düşünülüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Ponpon kuyruklu kızıl tilki drone kamerasına takıldı

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi bölgesinde av arayan kızıl tilki, drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Tilkinin kuyruğunun bir kısmında tüy bulunmazken, diğer kısmında ise kıvrılarak şekil alan tüyler dikkat çekti. Yetkililer tarafından, tilkinin kuyruğundaki hasarın hastalık ya da diğer vahşi hayvanlardan aldığı yaralar nedeniyle oluşmuş olabileceğini tahmin edilirken, özellikle kuyruğun bazı bölgelerinde ki tüylerin eksik olması kuyrukta oluşan hasarın kurt yada köpekleri gibi diğer hayvanların oluşturabileceği belirtildi.

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Ponpon kuyruklu kızıl tilki drone kamerasına takıldı
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