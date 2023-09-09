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Giriş Tarihi: 9.9.2023 03:53

Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten 1'i öldü, 1'i kurtarıldı

Eskişehir'de anneleriyle birlikte Porsuk Çayı kenarında otururken suya düşen iki kardeşten Kübra A.(16) boğularak hayatını kaybederken, kardeşi Muhammet A.(10) ise çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

DHA
Porsuk Çayı’na düşen iki kardeşten 1’i öldü, 1’i kurtarıldı

Eskişehir'de oturan Belma A., çocukları Kübra A. ve Muhammet A. ile birlikte Porsuk Çayı'nın Kırmızıtoprak Mahallesi Yörük Sokak'tan geçen bölümünde su kenarında oturdu. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Kübra ve Muhammed kardeşler suya düştü.

Çevredekiler suya girip Muhammed'i çıkarıp ihbar üzerine gelen ambulansla Muhammed Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer kardeş Kübra ise suda kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD dalgıçları, suda kaybolan Kübra'nın cansız bedenini yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucunda sudan çıkardı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kübra'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten 1'i öldü, 1'i kurtarıldı
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