POS cihazında sıfır oyunuyla hırsızlık

Ankara
'nın Keçiören
ilçesinde kurdukları sahte yetkili servis sitesiyle vatandaşları ağlarına düşüren F.T. ve E.S. gözaltına alındı. Arıza ihbarı üzerine evlere giden şüphelilerin, cihazları tamir etmeden oyalama taktiğiyle işlemler gerçekleştirdiği ve ödemeleri mobil POS cihazı üzerinden aldığı belirlendi. Ödeme sırasında tutara bir sıfır ekleyerek vatandaşı dolandıran şüphelilerin, bir mağdurun kartından 200 bin TL, bir diğerinden ise 30 bin TL çektiği saptandı. Yakalanan F.T. ve E.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.