Prefabrik çetesine polis operasyonu

Bazı vatandaşlar internet üzerinden prefabrik ev almak amacıyla yapmış oldukları işlemler sonucu dolandırıldıkları şikâyet etti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan bir grubun oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları kandırarak yüksek miktarlarda kaparolar aldıkları, ancak mal teslimi yapmadıkları belirlendi. Sakarya'da 20 farklı adrese operasyon düzenlendi. 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve ofis olarak kullanılan dairelere 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, sözleşme, senetler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 285 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden biri hakkında 32, diğer biri hakkında da 17 ayrı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranma kaydı tespit edildi. Ayrıca 3 şüphelinin ise aynı suçtan birer kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü emniyette alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.