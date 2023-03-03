“Prensesim beni bulacak”

Asrın felaketinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini, 2'si kız üç çocuğunu, annesini ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca (46), enkazdan çıkmayan en küçük kızı 14 yaşındaki İrem Karaca'yı her yerde arıyor."Prensesim" dediği İrem'i çadırda kalan okul arkadaşı ile iki doktorun gördüğünü anlatan Fatih Karaca, "Enkaz altındaki bütün ailemin cansız bedenini çıkardık ancak yavrum çıkmadı. İnanıyorum kızım yaşıyor.Kızım depremden dolayı hafızasını kaybetmiş olabilir. Çünkü yavrumu görenler var. 9 Şubat doğum günüydü. Prensesim mutlaka beni bulacak. O benim hayat kaynağım olacak. Görenler lütfen beni arasın" dedi.